«الداخلية» تضبط 7 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بدمياط

وجه قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط وفارسكور والزرقا، وأقسام شرطة أول وثان دمياط ودمياط الجديدة ورأس البر.

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية، التالية:

ضبط 7 متهمين في قضايا اتجار بالمواد المخدرة، لهم معلومات جنائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وشملت المضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جراما - كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلي - عدد من الطلقات).