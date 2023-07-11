«الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة سيدة وزوجها في الغربية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيس بوك»، تضمن حدوث مشادة بين سيدة وأحد الأشخاص، وإطلاق الأخير عيار ناري في الهواء من طبنجة «صوت»، كانت بحوزته.

زوجة تتهم زوجها بالتعدي عليعها بالسب والضرب بالأيدي

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 يوليو الجاري، تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية من ربة منزل، مقيمة بإحدى القرى بدائرة المركز، اتهامها زوجها المنوه عنه بمقطع الفيديو، مقيم بالعنوان ذاته، بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب بالأيدي، دون إحداث إصابات بها، أثناء تواجدهما بالشارع بالقرية محل إقامتهما، وذلك على إثر خلافات زوجية بينهما.

ولم تذكر المبلغة استخدام زوجها الطبنجة الصوت المشار إليها.

ضبط المتهم بالتعدي على زوجته في الغربية

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، والطبنجة الصوت المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة للخلافات المنوه عنها سلفا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.