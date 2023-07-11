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توريد 271 طن قمح لصوامع وشون الشرقية في 24 ساعة

كتب:

نظيمه البحرواي
01:58 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
توريد القمح

توريد القمح

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين.

تذليل كافة العقبات أمام المزارعين 

ووجه محافظ الشرقية الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها قالت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 271 طنا و406 كيلوجراما من القمح ليصل إجمالي الكمية الموردة حتى اليوم 534926 طنا.

حظر استخدام القمح في صناعة الأعلاف

أوضحت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

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بقلم نظيمه البحرواي