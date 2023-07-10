صوامع وشون قنا تستقبل 207 آلاف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، توريد محصول القمح في بنكر تخزين مدينة قوص، حيث تم توريد 26 ألف طن من الأقماح المحلية، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور قدري الشعيني، رئيس مدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية.

توريد القمح في قنا

وقال محافظ قنا إنه تم توريد 207 آلاف و882 طنا في جميع الصوامع والشون ومراكز تخزين الغلال بمختلف المدن، بواقع 27 ألفا و764 طنا بصوامع قنا المعدنية، و35 ألفا و300 طن بصوامع قوص، و60 ألفا و183 طنا بصوامع الترامسة، و57 ألفا و33 طنا بصوامع المراشدة، و389 طنا بشونة فرشوط، و280 طنا بشونة قوص، و193 طنا بشونة قنا، و264 طنا بمركز تجميع المراشدة، و26 ألف طن في بنكر قوص، و468 طنا في البنك الزراعي.

وأضاف «الداودي»، أنه تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لموردي الأقماح والمزارعين وتذليل كافة التحديات وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول المورد، وذلك لتشجعيهم على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع.

السعة التخزينية للصوامع والشون

الجدير بالذكر أن السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة بلغت 228 ألف طن قمح، موزعة على 4 صوامع معدنية بإجمالي سعة تخزينية 190 ألف طن في 8 شون بإجمالي سعة تخزينية 14 ألف طن، بنكر بسعة تخزينية 24 ألف طن.