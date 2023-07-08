توريد 534 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية منذ بدء موسم الحصاد

ثمّن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح من المزارعين على مستوى المحافظة، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجها الجهات المعنية بتذليل كل العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة

وذكرت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 101 طن و836 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم إلى 534272 طنا و37 كيلو قمح.

ضبط 915 طن قمح قبل تهريبها

وأوضحت وكيل وزارة التموين، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي، سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب، أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكل أنواعه، أو حيازته بقصد الاستخدام، لإحكام السيطرة على عمليات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة.

وأضافت وكيل وزارة التموين، أن الكميات الموردة من الأقماح لخارج المحافظة بلغت 10271 طنا، والكميات التي تم ضبطها بلغت 915 طنا، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين بلغ عددها 29 محضرا.