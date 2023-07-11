«تنشيط السياحة» تعلن بدء إصدار تأشيرة الزيارة المتعددة خلال أيام: مدتها 5 سنوات

قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن الأيام المقبلة ستشهد بدء إصدار التأشيرة الإلكترونية المتعددة لزيارة مصر والتي تبلغ مدتها 5 سنوات، موضحا أنه تم التعميم على السفارات المصرية في الخارج المنوط بها إصدار تلك التأشيرات، مشيرا إلى أن صدور تأشيرة زيارة مصر لمدة 5 سنوات سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر ومن نسب تكرار زيارة السياح الأجانب ولاسيما شريحة رجال الأعمال لأكثر من مرة في العام.

7 ملايين سائح زاروا مصر خلال النصف الأول من العام الجاري

وأضاف لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال النصف الأول من العام الجاري تعتبر أعلى نسبة تاريخيا، موضحا أن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال تلك الفترة بلغ نحو 7 ملايين و50 ألف سائح، مشيرا إلى أن القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص يتطلع لزيادة أعداد السياح الوافدين لمصر خلال النصف الثاني من العام الجاري.

أعداد السياح نهاية العام ستصل لـ15 مليون سائح

وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى أنه وفقا لأعداد السياح الذين زاروا مصر خلال النصف الأول من العام الجاري ونسب الحجوزات الحالية والمستقبلية وحجم الطلب على زيارة مصر خلال الـ6 أشهر المقبلة، من المتوقع أن تصل أعداد السياح الوافدين لمصر إلى نحو 15 مليون سائح بنهاية العام الجاري.