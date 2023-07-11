هيئة تنشيط السياحة تستعرض رأي الفنادق في المشاركة بـ3 معارض دولية

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، تدرس المشاركة بـ3 معارض سياحية خلال الفترة المقبلة، وترغب في استطلاع رأي الفنادق في جدوى المشاركة، حتى تحدد إمكانية إقامة جناح مصري بالمعارض.

ولفت إلى أن هذه المعارض، هي المعرض السياحي الدولي 2023 TITF، المزمع انعقاده بمدينة طشقند بأوزباكستان خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023، الذي يعتبر أهم حدث سياحي في اوزباكستان، بمشاركة عدد كبير من العارضين من دول مختلفة، مثل جورجيا والإمارات وكوريا وفرنسا وروسيا.

المعرض السياحي Place2go

أضاف خلال المنشور الذي أرسله إلى كل فنادق الجمهورية، أن ثاني المعارض التي تدرس الهيئة المشاركة بها، المعرض السياحي Place2go، المزمع إقامته في مدينة زغرب الكرواتية، خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير 2024، الذي يعد من أكبر المعارض السياحية التي تقام في كرواتيا، وشارك في نسخته السابقة، أكثر من 720 جهة عارضة من 39 دولة، أكثر من 128 ألف زائر.

وأشار إلى معرض 2024 oTM، المنعقد بمدينة مومباي، خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير المقبل، الذي يعد من أهم المعارض السياحية في الهند على المستوي المهني والجماهيري، حيث شهدت دورته السابقة، حضور أكثر من 1250 عارضا، وأكثر من 30 ألف زائر.

دراسة جدوى المشاركة بالمعارض

وأوضح أن غرفة المنشآت الفندقية، تطلب من كل الفنادق، دراسة جدوى المشاركة بالمعارض، وإرسال مدى الرغبة في المشاركة بأي من المعارض سالفة الذكر على البريد الإلكتروني للغرفة، حتى يتسنى الرد على الهيئة، لاتخاذ قرار المشاركة المصرية من عدمه، وتحديد مساحة الجناح المصري وفقا لعدد المشاركين.