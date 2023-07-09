تنسيق التمريض 2023 محافظة الفيوم.. الأوراق والحد الأدنى للقبول

انطلقت أعمال تنسيق التمريض 2023 محافظة الفيوم الثلاثاء الماضي، بحسب الضوابط والشروط التي حددتها وزارة الصحة، مع تطبيق الحد الأدنى للقبول على ملفات جميع الطلاب المتقدمين، في 9 مدارس تمريض بمختلف أرجاء المحافظة، منقسمة إلى 7 مدارس للبنات فضلًا عن مدرستين فقط للبنين، فيما تستمر أعمال التنسيق حتى يوم 13 يوليو الجاري.

تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن تنسيق تمريض الفيوم 2023-2024 في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

ما هو مجموع التمريض 2024 محافظة الفيوم؟

وبحسب مديرية الصحة، فإنّ مجموع التمريض 2024 محافظة الفيوم بلغ نحو 260 درجة كحد أدنى لتسليم ملف الطالب أو الطالبة، بينما من المقرر أن يتم اختيار الطلاب الحاصلين على أعلى درجات.

شروط تنسيق التمريض 2023 محافظة الفيوم

وأوضحت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، شروط تنسيق التمريض 2023 محافظة الفيوم والتي تمثلت في النقاط الآتية:

دراسة اللغة الإنجليزية سواء لغة أولى أو ثانية.

الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون الطالب أو الطالبة من أبناء محافظة الفيوم.

أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية.

أن يكون حاصلًا على درجة الحد الأدنى للقبول فما أعلى.

ألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجًا ويوقع على إقرار بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.

تنسيق تمريض الفيوم 2023-2024

ويتمكن الطلاب والطالبات من إنهاء إجراءات تنسيق تمريض الفيوم 2023-2024 في المدرسة التي تقع في نطاق محل سكنه التي جاءت كالتالي:

مدرستا بندر ومركز الفيوم للتمريض بمستشفى الفيوم العام "بنات".

مدرستا اللاهون للتمريض بنين.

مدرسة مطرطارس للتمريض بنين.

مدرسة طامية الثانوية للتمريض بمستشفى طامية بنات.

مدرسة تمريض سنورس بمستشفى سنورس بنات.

مدرسة تمريض إطسا بمستشفى إطسا بنات.

مدرستا أبشواي ويوسف الصديق بمستشفى أبشواي للبنات.

الأوراق المطلوبة لتنسيق تمريض الفيوم 2023

أصل الشهادة الإعدادية + 3 صور منها.

أصل شهادة الميلاد مميكنة + 3 صور منها.

صورة الرقم القومي لولي أمر الطالب أو الطالبة.

8 صور شخصية بخلفية بيضاء.

6 طوابع مهن طبية.

دمغة بجنيه.

حافظة بلاستيكية للمستندات.