«التضامن» تكشف مساهماتها في «تنمية الأسرة»: حوافز للسيدات وتمكين اقتصادي

قالت آمال ذكي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، إنّ الوزارة اتخذت قرارات مهمة وكثيرة لصحة الأسرة المصرية، حيث تعد شريكا أساسيل في البرنامج الرئاسي لتنمية الأسرة المصرية، والذي ينقسم إلى عدّة محاور، «التوعية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وجودة الحياة، والخدمات».

توفير نصف مليون وظيفة للسيدات

وأضافت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على قناة DMC، أنّه من المفترض توفير نصف مليون مشروع للسيدات في سن الإنجاب بالتمكين الاقتصادي، وتأهيلهن لإنشاء المشروع، والمتابعة معهن لمدة 6 شهور لضمان نجاح المشروع.

وتابعت «زكي» أنّ مردود الاستجابة للبرنامج بنسبة 50%، وهي نسبة ضعيفة بسبب الثقافة الموروثة وصعوبة تغيير السلوك رغم تهيئة المناخ الكامل للمرأة للتفرغ لمشروعها من وجود حضانات لرعاية أطفالها.