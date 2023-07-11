إصابة 4 أشخاص في انقلاب أتوبيس على طريق مطروح الإسكندرية

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس ميني باص، عند علامة الكيلو 100 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

نقل مصابي حادث طريق مطروح الساحلي إلى المستشفى

واستقبل مستشفى الضبعة، اليوم الثلاثاء، مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية، وجار عمل الأشعة واستكمال التحاليل والفحوصات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، من خلال فريق الانتشار السريع في مستشفى الضبعة.

وتبين أن أسماء المصابين هم: «السيدة سنوسي محمود 54 سنة، وأحمد عباس حسن 60 سنة، وسامية محمد موسى 60 سنة، ووفاء سنوسي محمود 41 سنة»، مصابون بكدمات شديدة في الرقبة والظهر وسحجات متفرقة في الجسم، وجميعهم من محافظ الإسكندرية الإسكندرية.

وانتقلت إلى موقع حادث طريق الإسكندرية مطروح الدولي، شرطة تأمين الطريق ومباحث الإدارة العامة للمرور، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم.