غلق 13 منشأة وتحصيل 108 آلاف جنيه غرامات في حملات مكبرة بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات، والتأكد من ضبط الأسعار وجودة السلع والمنتجات؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين؛ ما أسفر عن غلق 13 منشأة وضبط 896 حالة إشغال متنوع وتحرير 102 محضر متنوع، بالإصافة إلى و108 آلاف جنيه غرامات فورية.

وفى هذ الصدد، شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية وضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات؛ ما أسفر عن غلق وتشميع أحد فروع سلسلة سوبر ماركت كبرى، وضبط 35 كيلو دواجن وأجزاء دواجن ذبح خارج المجازر غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعدام كمية كبيرة من المخبوزات، بالإضافة إلى تحرير 29 محضرًا متنوعًا و8 إنذارات والتحفظ على 102 حالة إشغال متنوع، وفرض غرامات فورية تقدر بـ26 ألف جنيه.

التحفظ على 83 حالة إشغال متنوع

كما قادت الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزه ثان، حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية، أسفرت عن تحرير 25 محضرًا متنوعًا و29 إنذارًا وفرض غرامات فورية تقدر بـ21 ألف جنيه، وإعدام 96 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ على 83 حالة إشغال متنوع.

فيما نفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة للتفتيش على المحال العامة وإزالة الإشغالات، ما أسفر عن غلق وتشميع 5 منشآت وتحرير 18 محضرًا متنوعًا و14 إنذارًا والتحفظ على 515 حالة اشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ20 ألف جنيه.

تحرير 30 محضرًا متنوعًا

وشهد حي وسط برئاسة عزة سعد، حملات مكبرة؛ للتأكد من جودة المنتجات والسلع بالمحال التجارية والالتزام بالأسعار، جرى خلالها تحرير 30 محضرًا متنوعًا و8 إنذارات وتحصيل 41 ألف جنيه غرامات فورية، والتحفظ على 180 حالة إشغال متنوع.

وجرى غلق منشأتين في حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، بالإضافة إلى 5 منشآت والتحفظ على 16 حالة إشغال في حي العامرية أول برئاسة السيد موسى.