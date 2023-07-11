الأماكن الأكثر تأثرا بالموجة الحارة خلال الساعات المقبلة.. بينها الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن موجة حارة من المتوقع أن تضرب البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بدءً من يوم الخميس المقبل، الموافق 13 يوليو الجاري، ما جعل المواطنون يتساءلون عن الأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة خلال موجة الطقس الحارة.

الأماكن الأكثر تأثرا بموجة الطقس الحارة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة للأماكن الأكثر تأثرا بموجة الطقس الحارة، كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن منطقة جنوب الصعيد هي أكثر الأماكن تأثرا بموجة الطقس الحارة، إذ تصل درجة الحرارة بها يوم الخميس إلى 43 درجة للعظمى و44 درجة للمحسوسة، وبالنسبة ليوم الجمعة تصل درجة الحرارة العظمى إلى 44 و المحسوسة إلى 45 درجة، وتليها جنوب سيناء، إذ تصل درجة الحرارة العظمى يوم الخميس إلى 40 درجة، والمحسوسة 43 درجة، فيما تصل درجة الحرارة العظمى يوم الجمعة إلى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة، وتليها منطقة شمال الصعيد، والتي تصل العظمى فيها إلى 39 والصغرى 41 درجة.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.