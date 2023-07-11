حالة الطقس اليوم.. «الأرصاد» تحذر من موجة حارة تضرب البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، متوقعة تعرض البلاد لموجة حارة اعتبارا من الخميس المقبل، إذ ترتفع درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلاً.

رياح على عدة مناطق

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تنشط رياح على فترات متقطعة اليوم الثلاثاء، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

طقس شديد الحراة والرطوبة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة والرطوبة في الصباح الباكر والمساء على كل الأنحاء، بينما يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

درجات الحرارة الثلاثاء 11 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.