بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

أصيب 9 اشخاص في حادث مروري، اليوم الثلاثاء، بمنطقة مفيض باريس في محافظة الوادي الجديد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي باريس المركزي.

بلاغ بوصول 6 أشخاص مصابين

تلقي اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن محافظة الوادي الجديد، إخطارا من قسم شرطة مركز باريس، يفيد بأنه ورد بلاغ من مستشفى مركز باريس المركزي، بوصول 9 اشخاص مصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق مفيض توشكى، التابع لمركز باريس.

وعلى الفور، أصدر مدير أمن محافظة الوادي الجديد، توجيهاته بسرعة الانتقال لموقع الحادث، ومعاينة ورفع آثار انقلاب السيارة، وإعادة فتح الطريق السريع أمام المارة، في طريق مفيض توشكى - باريس.

وصول 9 اشخاص مصابين في حادث سير

وأكد مصدر طبي بمستشفى باريس المركزي، وصول 9 أشخاص مصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وهم: «حسين عامر عبد السلام، 15 عامًا، محمود أحمد إبراهيم، 33 عامًا، أحمد عبد السلام حسين، 25 عامًا، محمد أحمد إبراهيم، 35 عامًا، محمد عبد السلام حسين، 30 عامًا، حسام علي السيد، 18عاما، وجميعهم مقيمين بمحافظة أسيوط، وحمدي موسى أحمد، 43 عاما، وأحمد حمدي موسي، 12 عاما، وأحمد موسى أحمد، 35 عاما، مقيمون بالوادي الجديد.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى باريس المركزي، وجارٍ نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي لاستكمال العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.