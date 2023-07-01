وفاة سيدة وإصابة شخصين من أسرة واحدة في حادث سير بوسط سيناء

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الريد بوسط سيناء، وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لعلاجهما، والمتوفاة لثلاجة حفظ الموتى لحين الانتهاء من تصريح الدفن.

أسماء المتوفاة والمصابين في الحادث

وذكر مصدر طبي في بيان، اليوم السبت، أن الحادث أسفر عن مصرع «آية.ب.ع» 30 سنة، إثر إصابتها بنزيف في المخ، وإصابة شقيقها «علي .ب.ع» 38 سنة، بسحجات وكدمات بالجسم، ونجله «مصطفى.ع.ب» 4 سنوات باشتباه ما بعد الارتجاج.

مديرية أمن شمال سيناء تتلقى إخطارا بالحادثة

وكانت مديرية أمن شمال سيناء قد تلقت إخطارا بوقوع حادث سير بمنطقة الريد بوسط سيناء، أسفر عنه وفاة سيدة وإصابة أثنين أخرين، وجار إتمام التحقيقات والعرض على النيابة.