«الإحصاء»: عدد سكان العالم في يوليو 8 مليارات نسمة.. ومصر في المركز الـ14

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وبدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا الســـكان وخاصة النمو السكاني والصـحة والـتعليم والحد من الفقر ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار «النهوض بالمساواة بين الجنسين لخلق عالم أكثر عدلاً ومرونة واستدامة».

حالة السكان في العالم

وتضمن البيان لقطات لحالة السكان في العالم وحالة السكان في مصر، وذكر بيان «الإحصاء»، أنه وفقاً لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة (مراجعة 2022)، بلغ عدد سكان العالم 8.05 مليار نسمة يوم 1 يوليو عام 2023، بينما 1.28 مليار نسمة يعيشون في الدول الأكثر تقدماً (تشمل المناطق الأكثر تقدمًا أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا / نيوزيلندا واليابان)، و6.77 مليار يعيشون في الدول الأقل تقدماً وتشمل المناطق الأقل تقدماً جميع مناطق إفريقيا وآسيا باستثناء اليابان وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالإضافة إلى ميلانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يبلغ عدد ســكان العالم 8.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2035، ويبلغ 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عـــام 2050، وأشار البيان إلى أن مصر تقع في المرتبة الرابعة عشر عالمياً من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقيًا والأولى على مستوى الدول العربية.

ترتيب الدول من حيث عدد السكان

ويشهد عام 2023 تغيراً مهماً في ترتيب الدول من حيث عدد السكان حيث ترتقي الهند إلى المركز الأول وتتراجع الصين إلى المركز الثاني، ويبلغ معدل النمو السكاني على مستوى العالم 1.0% عام 2023، ويصل المعدل في الدول الأكثر تقدماً إلى 0.1 % ويكون بالسالب في دول مثل إسبانيا 0.1%، وألمانيا -0.04%، في حين يرتفع المعدل في الدول النامية مثل النيجر إلى 3.7%، الكونغو 3.2%.

ووصل معدل وفيات الأطفال الرضع على مستوى العالم غلى 26.7 طفل لكل ألف مولود حي عام 2023، وينخفض هذا المعدل إلى 1.4 طفل لكل ألف مولود حي في دول مثل سلوفينيا وأيسلندا، في حين يرتفع المعدل إلى 70.6 طفل لكل ألف مولود حي في نيجيريا، و70.5 طفل لكل ألف مولود في سيراليون، ­­­وفقاً لتقرير حالة سكان العالم الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان

وبلغ متوسط معدل الإنـجاب الكلي عام 2023 على مستوى العالم 2.3 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، وينخفض هذا المعدل إلى 1.5 طفل لكل سيدة في الدول الأكثر تقدماً وكذا يصل إلى 0.9 طفل في كوريا الجنوبية، وطفل في سنغافورة، في حين بلغ 6.7 طفل في دولة مثل النيجر، و6.1 طفل في تشاد.

وأضاف البيان أن 65 % نسبـة النساء المتزوجات اللاتـي يستخدمن أي وسـيلة لمنـع الحمل في الفئة العمرية (15 - 49 سنة) على مستوى العالم عام 2023، وترتفع تلك النسبة في دول مثل النرويج، تشيكيا والصين لتصل إلى 85% وتصل أدناها في تشاد وجنوب السودان بنسبة 8 %.

وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد عام 2023 على مستوى العالم 71 سنة للذكور، مقابل 76 سنة للإناث، وفى الدول الأكثر تقدماً 77 سنة للذكور، مقابل 83 سنة للإناث، وفي الدول الأقل تقدماً 70 سنة للذكور، مقابل 74 سنة للإناث، وفى الدول العربية 69 سنة للذكور، مقابل 74 سنة للإناث.

حالة السكان في مصر

ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة في تعداد عام 2017، ثم إلى 104.5 مليون نسمة في 1 /1/ 2023 بزيادة قدرها 9.7 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.4% ذكور، 48.6% إناث)، وبلغت نسبة النوع 105.9 ذكر لكل 100 أنثى.

القاهرة أكبر محافظات الجمهورية

وتعد محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.5 مليون نسمة وذلك في 1/ 1/ 2023.

ويعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) ثلث السكان بنسبة 34.3% بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9% فقط في بداية عام 2023 (وفقاً للهيكل العمري لتعداد عام 2017).