«الإحصاء»: 161 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 40 يوما فقط

كشفت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل، اليوم، إلى 105 ملايين و161 ألفا و300 نسمة، مقابل 105 ملايين في 3 يونيو 2023، بزيادة 161.3 ألف نسمة خلال 40 يومًا فقط، بواقع 4 آلاف مولود في اليوم، و168 مولودا في الساعة، و2.8 مولود في الدقيقة الواحدة.

سكان محافظة القاهرة 10.3 مليون نسمة

كما رصدت الساعة السكانية عدد سكان القاهرة، الذي وصل إلى 10 ملايين و252 ألفًا و706 نسمات، ومحافظة الجيزة 9 ملايين و518 ألفًا و669 نسمة، والشرقية 7 ملايين و914 ألفًا و527 نسمة.

ووفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات في وزارة الصحة والسكان، فإنّ عدد السكان بلغ 104 ملايين نسمة يوم السبت 1 أكتوبر 2022، وبذلك تكون قد تحققت زيادة سكانية، وهي الفرق بين أعداد المواليد والوفيات قدرها مليون نسمة خلال 245 يومًا أي 8 أشهر و5 أيام، أي نحو 4082 نسمة في اليوم، و170 نسمة كل ساعة و3 نسمات تقريبًا في الدقيقة، أي زيادة سكانية بمعدل فرد كل 21.2 ثانية.

المواليد من أكتوبر 2021 إلى يونيو 2023

وبلغ عدد المواليد خلال الفترة 1-10-2022 إلى 3-6-2023، 1.392 مليون بمتوسط يومي 5683 مولودًا و237 مولودًا كل ساعة، بينما بلغ متوسط عدد المواليد كل دقيقة نحو 4 مواليد، بما يعني مولود كل 15 ثانية تقريباً.

ويلاحظ زيادة الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا المليون لتصبح 245 يومًا مقابل 221 يومًا خلال المليون السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض أعداد المواليد خلال هذه الفترة، ليصل متوسط عدد المواليد اليومية إلى 5683 مقابل 6089 مولودا في اليوم، خلال الفترة التي تحقق فيها المليون السابق.