عدد سكان مصر يصل إلى 105 ملايين نسمة اليوم

يبلغ عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة، اليوم السبت، وفقا لتقرير صادر الخميس الماضي، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

عدد السكان في أكتوبر 2022

ووفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، أن عدد السكان بلغ 104 ملايين نسمة في يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

مولود كل 15 ثانية

مع بلوغ عدد السكان 105 ملايين نسمة، يكون تحققت زيادة سكانية -الفرق بين أعداد المواليد والوفيات- قدرها مليون نسمة خلال 245 يوماً أي 8 أشهر و5 أيام، أي نحو 4082 نسمة في اليوم، و170 نسمة كل ساعة و3 نسمات تقريبا في الدقيقة، أي زيادة سكانية بمعدل فرد كل 21.2 ثانية.

المواليد من أكتوبر 2021 إلى يونيو 2023

وبلغ عدد المواليد خلال الفترة 1-10-2022 إلى 3-6-2023، 1.392 مليون بمتوسط يومي 5683 مولودا و237 مولودا كل ساعة، بينما بلغ متوسط عدد المواليد كل دقيقة نحو 4 مواليد، بما يعني مولود كل 15 ثانية تقريباً.

ويلاحظ زيادة الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا المليون لتصبح 245 يوما مقابل 221 يوماً خلال المليون السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض أعداد المواليد خلال هذه الفترة، ليصل متوسط عدد المواليد اليومية إلى 5683 مقابل 6089 مولودا في اليوم، خلال الفترة التي تحقق فيها المليون السابق.