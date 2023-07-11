محافظ المنوفية يستجيب لشكوى أسرة من وقف البطاقة التموينية الخاصة بهم

التقى اللواء أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بأسرة من ناحية شما بأشمون، تتضرر من وقف البطاقة التموينية الخاصة بهم، وذلك في استجابة من المحافظ عقب جولته الميدانية، بحضور وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات السبت الماضي.

وعلى الفور جرى استدعاء وكيل وزارة التموين، وجرى تكليفه بسرعة اتخاذ اللازم حيال تلك الشكوى، وإعداد المستندات اللازمة لمخاطبة وزارة التموين حفاظا على حقوق الأسرة، والعرض عليه بما تم في هذا الشأن.

توفير 1092 طن دقيق

من ناحية أخرى، أعلن المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن توفير 1092 طن دقيق، أي ما يعادل 21 ألفا و848 شيكارة دقيق مدعم، وذلك نتاج خطة العمل التي جرى إعدادها، تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية، خلال فترة إجازة عيد الأضحى، وفقا للاحتياجات المطلوبة، وبما يحقق انتظام العمل بالمواعيد المقررة بالمخابز كافة طوال فترة العيد.

تحرير 1487 محضرا تموينيا

وفي مجال الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية، أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جرى شن حملات تفتيشية طوال فترة إجازة العيد، لتطهير المحلات من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، فضلا عن المرور والمتابعة المكثفة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة، على محلات اللحوم والأسماك والجزارة، لحماية المواطنين من أية أضرار، أسفرت عن تحرير 1487 محضرا تموينيا، تنوع بين 744 محضر مخالفات مخابز، و743 محضر أسواق.

وأوضح «الجمال» أنه من أبرز القضايا التي جرى ضبطها تحرير محضر جنح مركز تلا، ضد المدير المسؤول عن محطة تموين سيارات، لعدم الانتظام في تدوين المواد البترولية والتلاعب في كمية قدرها 7 آلاف و545 لتر مواد بترولية.