رابط تقديم مدارس التمريض في الإسماعيلية.. سجل الآن

قال الدكتور علي حطب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن مديرية الشؤون الصحية، اليوم الثلاثاء، أتاحت رابطا للتقديم في مدارس التمريض، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام من أبناء المحافظة، للمرحلة الأولى بحد أدنى 260 درجة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه يمكن التقديم لـ مدارس التمريض في الإسماعيلية عبر الرابط من هنا، موضحا أن أولوية القبول بالأعلى مجموعا، واجتياز الاختبارات، اعتبارا من الأحد 9 يوليو وحتى الأحد 23 يوليو الجاري عبر الرابط المتاح.

أماكن مدارس التمريض في الإسماعيلية

وأشار إلى أن مدارس التمريض 2023 في الإسماعيلية، تشمل مدرسة التمريض بنات بالمستقبل، ومدرسة التمريض بنين بالمستقبل ومدرسة التمريض المشتركه بالتل الكبير، ومدرسة التمريض بنات بالقنطره غرب ومدرسة التمريض بنات بالقنطره شرق.

وأشار إلى أنه يجرى اختيار أكثر الطلاب حصولاً على الدرجات، بدء من 260 درجة فما فوق، وبدء تخفيض الدرجات حال عدم الوصول إلى العدد الكافي.