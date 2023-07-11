«الصحة»: إقبال كبير على مدارس التمريض لتوفيرها فرص العمل

أكدت الدكتورة نيفين محمد رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، أن هناك إقبال شديد للانضمام لمدارس التمريض، مشيرة إلى أن هذه المدارس، توفر عمل للدارسين بعد التخرج، كما توفر لهم فرص للحصول على مؤهلات أعلى.

هناك طلبات متزايدة للتمريض داخل سوق العمل

أوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هناك طلبات متزايدة للتمريض داخل سوق العمل، لافتا إلى وجود عدة أنواع من مدارس التمريض، ومعاهد التمريض وكليات التمريض مشددة على أن مدارس ومعاهد وكليات التمريض، تشترط الحصول على درجات عالية.

مجموع مدارس التمريض يصل لـ280 درجة في الإعدادية

وأشارت إلى أن مدارس التمريض تصل مدة الدراسة فيها أحيانًا لـ5 سنوات وتقبل طلاب الاعدادية بمجموع يصل لـ280 درجة، بينما يصل مجموع الالتحاق بكليات التمريض بعد الثانوية العامة لـ97%.

وشددت رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة على اهتمام الوزارة، بتطوير مناهج التمريض، لافتة إلى إضافة اللغة الأجنبية، ضمن جهود وزارة الصحة لتطوير مهنة التمريض.