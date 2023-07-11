مواعيد التقديم لمدرسة التمريض في السويس.. تبدأ غدا

أعلنت إدارة التدريب والبعثات بمديرية الشؤون الصحية في السويس، بدء قبول الطالبات الجدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية الدور الأول من المدارس التابعة لتعليم محافظة السويس، للعام الدراسي 2023-2024، وحددت مواعيد التقديم لمدرسة التمريض في السويس.

وجاءت مواعيد التقديم بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالسويس، بحسب إعلان الشؤون الصحية، موزعة وفقا لمجموع الدرجات الذي حصلت عليه المتقدمة للالتحاق بالمدرسة على أيام الاسبوع، مؤكدة أنّ التقديم مجانا بدون أي رسوم

مواعيد التقديم لمدرسة التمريض بالسويس

وذكرت مديرية الشؤون الصحية خلال إعلانها، أنّ من ترغب في التقديم لمدرسة التمريض بالسويس، عليها تقديم طلب وأوراق التحاقها، بمقر سكرتارية المدير داخل إدارة البحوث والبعثات والتدريب داخل سور مستشفى السويس العام، منوهة بأنّه لا يقبل أي تقديم للطلبات بمقر مدرسة التمريض، والتقديم مجانا ولا يتم تحصيل أي رسوم للتقديم، وفقا لمواعيد التقديم لمدرسة التمريض بالسويس، والموجودة في إعلان المديرية، والتي تبدأ الأربعاء 12 يوليو الجاري.

مواعيد التقديم لمدرسة التمريض بالسويس وفقاً للمجموع

وأوضح إعلان مديرية الشؤون الصحية، أنّ مواعيد التقديم لمدرسة التمريض في السويس، وفقا للمجموع موزعة على أيام الأسبوع، بداية من الغد، كما يلي.

1- الأربعاء والخميس 12 و13 يوليو، يقبل أوراق الطالبات الناجحات في الشهادة الإعدادية والحاصلات على مجموع من 275 حتى 280 درجة.

2- الأحد والاثنين 16 و17 يوليو، يقبل أوراق الطالبات الناجحات في الشهادة الإعدادية والحاصلات علي مجموع من 270 حتى 274 درجة.

3- الثلاثاء والأربعاء 18 و19 يوليو، يقبل أوراق الطالبات الناجحات في الشهادة الإعدادية والحاصلات على مجموع من 265 حتى 269 درجة.

4- الأحد 23 يوليو، يقبل أوراق الطالبات الناجحات في الشهادة الإعدادية والحاصلات على مجموع 264 درجة.

وأشارت مديرية الشؤون الصحية، إلى أنّ تسليم الأوراق يبدأ في الساعة الثامنة والنصف صباحا، حتى الساعة الثانية ظهرا، لافتة إلى أنّ الطلبات تقدم تحت عناية الدكتورة نهي الجنايني، مدير إدارة التدريب، وأنّ النجاح النهائي والقبول داخل المدرسة، يتم طبقا للحصول على أعلى الدرجات في اختبارات القدرات الخاصة بمدرسة التمريض والمقابلة الشخصية، وليس وفقا للمجموع الذي حصلت عليه المتقدمة في امتحانات الشهادة الإعدادية.