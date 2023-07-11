تراجع سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء.. «رفيع الحبة» بـ15 ألفًا و600 جنيه

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء، تراجعًا جديدًا للمرة الثالثة على التوالي خلال يوليو الجاري، وذلك وفقًا لعمليات البيع والشراء التي جرت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في شتى ربوع محافظات مصر.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم سجل تراجعًا، وذلك بما يصب بالنفع على قطاع المستهلكين في محافظات الجمهورية، إذ سجلت أسعاره كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ16 ألفًا و200 جنيه، وسط تراجع بلغ نحو 150 جنيهًا في الطن.

- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ15 ألفًا و600 جنيه، وسط تراجع بلغ 300 جنيه لكل طن.

وأوضح «حاتم»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، متوفر بكميات جيدة للغاية، لافتًا أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ تستحوذان من حيث الإنتاجية من الأرز الشعير بنحو 82%، وفقًا للمساحات المنزرعة في جميع محافظات الجمهورية من العام الجاري 2023.