خريطة مدارس التمريض في سوهاج 2023.. توفر فرص عمل بعد التخرج

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج التقديم لمدارس التمريض 2023، والتي تعتبر ضمن أهم بدائل الثانوية العامة، ورغم أن بعضها لم تُعلن التنسيق الخاص بها حتى الآن، إلا أنه سيجري إعلانه خلال أيام قبل انتهاء شهر يوليو الجاري وفقا لمديرية الصحة.

مدارس التمريض توفر فرص عمل

ويقبل الطلاب على مدارس التمريض لأنها توفر فرصة عمل عقب التخرج، فضلًا عن إمكانية استكمال التعليم الجامعي بمعاهد وكليات التمريض.

وتنشر «الوطن» خريطة مدارس التمريض 2023 في سوهاج وفقا للهيئات التابعة لها، وهي كالتالي:

- مدرسة الهلال للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج بتنسيق 250 درجة كحد أدنى، وتقبل 25 طالبا.

- مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة سوهاج تنسيقها 273 درجة كحد أدنى، وقبول 25 طالبا.

- مدرسة تمريض المستشفى التعليمي بسوهاج وتنسيقها من 230 وتقبل طلاب محافظة سوهاج فقط.

مدارس التمريض بصحة سوهاج

يأتي ذلك بالإضافة إلى مدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، وعددها 15 مدرسة، وفقا لتنسيق العام الماضي يتم قبول مجموع 260 درجة كحد أدنى، وهي:

- مدرسة تمريض مركز جهينة للبنات.

-مدرسة تمريض مركز طهطا للبنات.

- مدرسة تمريض مركز أخميم للبنات

- مدرسة تمريض مدينة سوهاج للبنات

- مدرسة تمريض مركز طما للبنات

- مدرسة تمريض مركز المراغة للبنات

- مدرسة تمريض مركز البلينا للبنين.

- مدرسة تمريض مركز طهطا للبنين.

- مدرسة تمريض مركز المنشاة للبنين.

- مدرسة تمريض مركز جرجا للبنين.

- مدرسة تمريض مركز أخميم للبنين.

- مدرسة تمريض مركز طما للبنين.

- مدرسة تمريض مركز المراغة للبنين.

- مدرسة تمريض مركز دار السلام للبنين.