مدارس التمريض في شمال سيناء.. شروط التقديم والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء، شروط الالتحاق بمدارس التمريض للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك للعام الدراسي المقبل.

شروط القبول في مدارس التمريض بشمال سيناء

وبحسب بيان صادر عن مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء، فإن مدة الدراسة 5 سنوات دراسية، وتتضمن شروط التقديم أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وحسن السير والسلوك، وحاصل على الشهادة الإعدادية الحديثة، بالإضافة لدراسة اللغة الإنجليزية.

الحد الأدنى للقبول في مدارس التمريض بشمال سيناء

وجرى تحديد الحد الأدنى للتقديم في مدارس التمريض بشمال سيناء بمجموع 265 درجة، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على جميع السنوات الدراسية من أولى ابتدائي وحتى الثالث الإعدادي من محافظة شمال سيناء، حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، ولا يُقبل طلبة من خارج المحافظة، على أن يتم التقديم في نفس مكان الحصول على الشهادة الإعدادية.

كما تتضمن الشروط ألا يقل سن المتقدم في أول أكتوبر المقبل عن 14 عاما و6 أشهر، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا تتزوج أثناء فترة الدراسة، كما يلتزم الطالب بتقديم الملف في الإدارة الصادر منها الشهادة الإعدادية فقط، ويتم سحب الملف من مدارس التمريض التابعة لكل مركز «العريش - بدر العبد - الشيخ زويد» بقيمة 50 جنيها.

وتتضمن الشروط أيضا اجتياز اختباري الإملاء للغة العربية واللغة الإنجليزية، ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 درجات لاجتياز الاختبار.

الكشف الطبي على الطلاب المتقدمين

ويخضع الطلبة إلى الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي، وتتضمن الاختبارات «كشف نظر - كشف باطنة - واختبار مخدرات»، وكذلك كشف الهيئة ويتضمن «قوة ملاحظة - لباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة - اختبار الحاسب الآلي - الخلو من العيوب الخلقية - حسن المنظر - سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن»، بالإضافة لاختبارات القدرات.

تسهيلات لأبناء الشهداء

كما تتضمن الاشتراطات دخول أبناء الشهداء ضمن لجان الاختبارات الشفوية والتحريرية، ويتم التصديق على النسبة المحددة من السلطة المختصة بدون حد أدنى للمجموع، مع إحضار شهادة معتمدة من جمعية الشهداء والمصابين بديوان عام المحافظة، تثبت أن أحد الوالدين من شهداء الواجب الوطني.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وتتضمن الأوراق المطلوبة بيان نجاح من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي من الإدارة التعليمية، وبيان نجاح الصف الثالث الإعدادي من مديرية التربية والتعليم، وشهادة ميلاد كمبيوتر حديثة و3 صور منها، وصورة استمارة الشهادة الإعدادية مع إحضار أصل الاستمارة الأصلية للمطابقة، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، و4 صور شخصية للطالب مكتوب خلفها اسم الطالب أو الطالبة، وإفادة من جهة عمل الوالد بمكان عمله توضح ذلك والختم.