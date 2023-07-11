تفاصيل التقديم لـ مدارس التمريض في مطروح بنات وبنين

أعلنت مدارس التمريض في محافظة مطروح، تنسيق العام الدراسي الجديد، على مستوى المدن المتاح بها المدارس، وبدأت في فتح باب التقديم أمام الراغبين من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وما يعادلها، في ظل وجود إقبال من الطلاب التقديم بها أحد بدائل الثانوية العامة، والتي تضمن وظيفة يحصل عليها الطالب عقب حصوله على الدبلوم الفني للتمريض، مع إمكانية استكمال الدراسة بكلية التمريض طبقا لتنسيق الجامعات.

مدارس التمريض 2023 في محافظة مطروح، تنتشر في أكثر من مدينة حسب الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح منها في مدينة مدرسة مطروح، وسيوة والحمام والعلمين والضبعة.

مدارس التمريض في محافظة مطروح

وحول مدارس التمريض 2023 في محافظة مطروح، قال وكيل وزارة الصحة بمطروح إن هناك مدارس خاصة بالبنات فقط مثل مدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض، بجوار مستشفى مطروح العام وسط المدينة، ومدرسة الحمام للبنات، بينما يوجد مدرسة للبنين في سيوة ويقتصر التقديم بها على أبناء المدينة، طبقا للشروط واللوائح المنظمة.

تنسيق التمريض ومواعيد التقديم

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مواعيد التقديم لمدارس التمريض بدأت منذ يوم 9 يوليو، للحاصلين علي مجموع 280 درجة حتى مجموع 260 درجة، ويستمر فتح باب التقديم حتى يوم 16 يوليو، على أن تكون الأولوية للحاصلين على مجموع أعلى، وخضوعهم لاختبارات للقبول.