مدارس التمريض 2023 في الشرقية.. تعرف على الأماكن والحد الأدنى للقبول

تتلقى مدارس التمريض 2023 في الشرقية، التابعة لمديرية الشؤون الصحية، ومستشفى الأحرار التعليمي والتأمين الصحي، أوراق الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية والراغبين في الالتحاق بهذه المدارس، خاصة أن هذه المدارس تتيح للطلاب والطالبات الحصول على فرصة عمل، والالتحاق بالمستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مراكز المحافظة، فور تخرجهم مباشرة، ما يساعدهم على تأمين مستقبلهم.

تنسيق مدارس التمريض 2023 في الشرقية

وأعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، عن تنسيق مدارس التمريض الحكومية، التابعة للمديرية بـ260 درجة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم استكمال العدد ببعض المدارس، يكون الحد الأدنى لاستلام الملف 250 درجة، وذلك لاستقبال أكبر عدد من الطلاب والطالبات، بما يتوافق مع رغباتهم واكتمال العدد المخصص لكل مدرسة.

في السياق ذاته، جرى اعتماد تنسيق مدرسة تمريض مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بـ230 درجة، وتنسيق مدرسة العاشر من رمضان بـ250 درجة، وتمريض مستشفى العزازي بـ265 درجة.

عناوين مدارس التمريض 2023 في الشرقية

ووفقا لإدارة التدريب بمديرية الصحة في محافظة الشرقية، فإن مدارس التمريض، هي:

1- مدرسة تمريض بلبيس

2- مدرسة تمريض مشتول

3- مدرسة تمريض ههيا

4- مدرسة تمريض أبو كبير

5- مدرسة تمريض فاقوس

6- مدرسة تمريض كفر صقر

7- مدرسة تمريض الحسينية بنات

8- مدرسة تمريض الحسينية بنين

9- مدرسة تمريض أبو حماد

10- مدرسة تمريض القرين

11- مدرسة تمريض منيا القمح

12- مدرسة تمريض الإبراهيمية

13- مدرسة تمريض الصوفية

14- مدرسة تمريض اولاد صقر

15- مدرسة تمريض تلراك

16- مدرسة تمريض الشريف

17- مدرسة تمريض ديرب نجم

أما مدارس التمريض الأخرى هي:

- مدرسة تمريض الأحرار بالزقازيق.

- مدرسة تمريض التأمين الصحي بالزقازيق.

- مدرسة تمريض العزازي بأبوحماد.