فتح باب التسجيل في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي.. اعرف الشروط

أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، تفاصيل معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، في دورته الثامنة، الذي يقام بالتعاون بين الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي، واتحاد وجمعية الناشرين الأتراك.

وقال الاتحاد، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنّه بالإشارة إلى إقامة معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي في دورته الثامنة خلال الفترة من 9 إلى 17 ديسمبر 2023 بالتعاون بين الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي، واتحاد وجمعية الناشرين الأتراك، وتم فتح باب التسجيل في المعرض على النحو التالي:

- الحجز المبكر والمسبق من تاريخ 10/7/2023 إلى 23/7/2023.

- المشاركة العامة من تاريخ 30/7/2023 إلى 31/8/2023.

يتم استيفاء الاستمارة المرفقة قبل تاريخ 23/7/2023 على البريد الإلكتروني

bookfair.istanbul@gmail.com

من جانبها دعت اللجنة المنظمة للمعرض ناشري وموزعي الكتاب العربي في البلاد العربية وخارجها للمشاركة في المعرض وفق عدد من الشروط أبرزها:

- سعر المتر المربع للحجز المبكر الفئة الأولى 100 دولار ، الفئة الثانية 90 دولارًا، والفئة الثالثة 80 دولارًا، وسعر المتر المربع العادي: 80 دولارًا أمريكيًا.