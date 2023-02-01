«اتحاد الناشرين العرب»: معرض القاهرة الدولي للكتاب أيقونة وله مميزات خاصة

قال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، إنّ الملكية الفكرية أخطر الأزمات التي تهدد صناعة النشر في العالم العربي، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في سبتمبر التي تقوم على محاور عدة، مضيفا: «من أهم هذه المحاور توعية المواطن بأهمية احترام الملكية الفكرية وإنشاء جهاز موحد للملكية الفكرية بالإضافة إلى التعديلات التشريعية».

صناعة النشر في العالم العربي ليست قوية وضعيفة

وتابع رئيس اتحاد الناشرين العرب أن صناعة النشر في العالم العربي لا تتناسب مع عدد سكان العالم العربي بأكثر من 400 مليون نسمة، ووجود ملايين تتحدث اللغة العربية، وينشر العالم العربي نحوًا من 65 ألف عنوان في السنة، وهو ما تنتجه إسبانيا في المدة نفسها، مؤكدا أن أحد العوامل الرئيسة التي تؤثر على هذا الوضع هو الاعتداء على الملكية الفكرية كما أن القراءة ليست عادة أصيلة لدى المواطن.

معرض القاهرة الدولي للكتاب هو أيقونة المعارض

وشرح رئيس اتحاد الناشرين العرب، إنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب هو أيقونة المعارض العربية، لأنه منذ تأسيسه في عام 1969 كان له طابع ومميزات خاصة عن أي معرض أخر: «عندما كان المعرض في الجزيرة شهد إقبالا كبيرًا من الناشرين الأجانب ثم تراجع، لكنه بعدما انتقل إلى التجمع الخامس بدأت دور النشر الأجنبية تتواجد، ولدينا أكثر من 50 دولة مشاركة في هذا العام».

فعاليات ثقافية وأنشطة كبيرة أخرى

وأضاف رئيس اتحاد الناشرين العرب، «عندما انتقل المعرض من أرض الجزيرة إلى مدينة نصر حدث تعديل في مفهوم المعرض، إذ انه كان صالة عرض ثم بجانبه سوق للكتاب، وبالتالي فإننا نتحدث عن معرض دولي، وهناك أيضا فعاليات ثقافية وأنشطة كبيرة أخرى، والمعارض العربية الأخرى نقلت هذا النموذج لمعارضها».

معرض القاهرة يتميز بأن كل صناع النشر يحضرونه

وتابع رئيس اتحاد الناشرين العرب أنّ معرض القاهرة يتميز بأن كل صناع النشر يحضرونه، من دول أخرى ما بين مؤلفين وكتاب وناشرين ومصممي الكتب، حتى أصحاب المطابع ومستوردي الورق لذلك له مميزات خاصة، لافتًا إلى أنه رغم الوضع الاقتصادي إلا أن عدد الناشرين العرب عددهم أكثر من العام الماضي، ولم يعتذر أي ناشر عربي عن المشاركة بعد تعديل سعر الصرف.