«القاهرة الإخبارية»: أزمة الطاقة والتضخم تهدد الشركات الألمانية بالإفلاس

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا حول الآثار السلبية الناتجة عن أزمة الطاقة، وذلك تحت عنوان «الإفلاس يلاحق الشركات الألمانية إثر أزمة الطاقة والفائدة المرتفعة».

الإفلاس يلاحق الشركات الألمانية

وأفاد التقرير: «الإفلاس يلاحق الشركات الألمانية كأحد تبعات انزلاق أكبر اقتصاد أوروبي إلى الركود، ورصدت وكالة الائتمان الألمانية ارتفاعا في عدد الشركات الألمانية التي أعلنت إفلاسها في النصف الأول لعام 2023 بسبب أزمة الطاقة والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة».

وأضاف: «الشركات الكبيرة والمتوسطة شهدت تعثرا قياسيا حيث زاد عدد الشركات الكبيرة المتعثرة 67% وكذلك ارتفع معدل الإفلاس بين الشركات متوسطة الحجم بنسبة 133% على أساس سنوي نتيجة الأعباء الضخمة في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام».

تراجع مؤشر مناخ الأعمال بألمانيا

وتابع التقرير: «في السياق ذاته، رصد المعهد الاقتصادي الألماني تراجعا لمؤشر مناخ الأعمال خلال يونيو للشهر الثاني على التوالي مسجلا أدنى مستوى منذ نوفمبر عام 2022».