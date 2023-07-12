محمد أنور يكشف لـ«الوطن» سبب عدم غنائه في أفلام عيد الأضحى: أنا مش مطرب

تميَّز الفنان محمد أنور، خلال الفترة الأخيرة، بغنائه في بعض الأعمال الفنية، وكان ظهوره مميزا في أفلام عيد الأضحى المبارك من خلال فيلمي «البعبع» مع أمير كرارة، و«مستر إكس» مع الفنان أحمد فهمي.

محمد أنور يكشف سبب عدم غنائه في أفلام عيد الأضحى

وقال الفنان محمد أنور لـ «الوطن»، «إنه في الأساس ليس مطرب، وأي أغنية قدمتها كنت بهزر مع جمهوري، فمن الممكن أن أقدم أغنيات أخرى في أعمالي».

غناء أحمد سعد في فيلم مستر إكس

وعن ظهور أحمد سعد وأكرم حسني كمطربين خلال فيلم مستر إكس قال، «ظهور أحمد سعد وأكرم حسني في فيلم مستر إكس نقطة إيجابية، فكان يجب الاستفادة منهم ومن نجوميتهم، لأنهم في الطبيعي يطرحوا أغنيات في الصيف تحظي بنسب مشاهدة عالية».

نجاح أغنية اختياراتي

وحقق الفنان أحمد سعد نجاحاً كبيراً من خلال أغنية «اختياراتي»، والتي حققت ملايين المشاهدات على اليوتيوب، بمجرد طرحها، وبدأ الجمهور يتناول المقطع الموسيقي على مقاطع فيديوهات مختلفة أخرى .