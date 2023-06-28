الفنان محمد أنور عن فيلم مستر إكس: شخصيتي تجمع بين الكوميديا والجدية

كشف الفنان محمد أنور، أسباب موافقته على فيلم مستر إكس، المشارك في موسم عيد الأضحى المبارك.

محمد أنور: دوري لا يعتمد على الضحك الصريح

وقال محمد أنور لـ«الوطن»: «وافقت على فيلم مستر إكس لعدة أسباب، أولها أن الورق كان مكتوبًا بصورة مذهلة، فأنا في بداية الأمر كان دوري لا يعتمد على الضحك الصريح، فالشخصية على الورق كانت جادة أكثر، وبعدما انضممت للعم، قدمت شخصية «أدهم» بمزيج من الكوميديا والجدية في نفس الوقت».

قصة مستر إكس

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، ويجسد الفنان أحمد فهمي دورًا جديدًا، إذ أنَّه كوّن عصابة من أجل أن ينتقم الرجال من السيدات، اللائي تظلمهم، ثم تنشأ قصة حب بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

أبطال مستر إكس

فيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، ومحمد أنور، وهنا الزاهد، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، كما يضم الفيلم، عددًا من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبد الوهاب.