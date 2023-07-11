كارت موحد من «البريد» لخدمات التأمين الصحي وصرف السلع.. بورسعيد البداية

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة البريد، تجربة تقديم أكثر من خدمة حكومية من خلال «كارت موحد» للأسرة، تحصل من خلاله على صرف الخبز المدعم والسلع التموينية وخدمات التأمين الصحي الشامل وخدمات البريد.

دمج الخدمات الحكومية على كارت موحد

وقال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ تجربة تقديم أكثر من خدمة حكومية على كارت موحد، تأتي تطبيقًا لرقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ليتمّ توحيدها في كارت ذكي، بدلًا من أن تكون لكل خدمة حكومية كارت خاص بها.

بدء التجربة في محافظة بورسعيد

وأوضح المصدر، لـ«الوطن» أنَّ بداية تطبيق الكارت الموحد ستكون من محافظة بورسعيد، على اعتبار أنَّها المحافظة المطبق فيها ميكنة التأمين الصحي الشامل، ليتمّ دمج الخدمات المميكنة على الكارت الموحد ويه خدمات «صرف الخبز والسلع والتأمين الصحي».

الحصول على الكارت من مكاتب البريد

ونوه المصدر، إلى أنَّ الكارت الموحد لن يكون بديلًا عن بطاقة التموين ولن يؤدي إلى إلغائها، قائلًا: «الكارت الموحد سيكون لمن يرغب في الحصول على الخدمات في كارت واحد، وسيتمّ الحصول عليه من مكاتب البريد بعد تعميم التجربة على مستوى المحافظات، إلا أنَّ الخدمة ستبدأ في نطاق محافظة بورسعيد أولًا لقياس أثرها، مع البقاء على البطاقة التموينية لمن لا يرغب في الحصول على الكارت الموحد».