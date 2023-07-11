«التموين»: تجاوز الحد الأقصى من حصة الزيت والسكر على البطاقة غير متاح

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يمكن تجاوز حصة الفرد من الزيت والسكر في التموين، وفقا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بتحديد عدد محدد من زجاجات الزيت، وأكياس السكر للأسرة صاحبة البطاقة.

حصة الفرد من الزيت والسكر في التموين لشهر يوليو 2023

وشهدت حصة الفرد من الزيت والسكر في التموين لشهر يوليو 2023، التي يتم صرفها حاليا لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن حصة السلع التموينية، والجاري صرفها حتى نهاية شهر يوليو الجاري من 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية، على التالي:

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين، بحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته، وبحد أقصى 6 كيلو سكر على للبطاقة الواحدة.

- صرف كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

- أو صرف بديلا عن الأرز، عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

الحد الأقصى للسلع التموينية

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على منافذ بقالي التموين، بعدم صرف أزيد من الحد الأقصى لسلع الزيت والسكر، حفاظا على توافر مخزون كافِ في كل منفذ، لصرف مستحقات جميع أصحاب البطاقات.