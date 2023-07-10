مصدر بـ«التموين»: لا صحة لإقرار منحة استثنائية جديدة لحاملي بطاقات الدعم

أكد مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم صحة ما يتردد عن إقرار منحة استثنائية إضافية لأصحاب بطاقات التموين بدايًة من الشهر المقبل، خاصة مع توقف صرف الدعم الاستثنائي بقيمة 100 جنيه، بعد انتهاء المدة المحددة بـ10 أشهر بدأت في سبتمبر 2022 وانتهت في يونيو الماضي.

منحة استثنائية لحاملي بطاقة التموين

وأوضح المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أنه لا يوجد أي منح استثنائية لحاملي البطاقات التموينية سيتم إقرارها قريبا من قبل وزارة التموين، مؤكدا أن أي منح أو مساعدات استثنائية يصدر بها قرار أولا من مجلس الوزراء وتقوم الوزارة بتطبيقها، كما تم في الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين.

الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين

واستفاد من الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة للأسر الأولى بالرعاية لمدة 10 أشهر بقيمة 100 جنيه شهريا، ما يقارب 35 مليون شخص موزعين على 8 ملايين بطاقة، إذ حصلت بطاقات التموين على مبالغ مختلفة وفقا لعدد الأسر المدرجة على البطاقة، كالتالي:

** 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم أسرة واحدة.

** 200 للبطاقة التموينية التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر.

** 300 جنيه للبطاقة التي تضم أكثر من ثلاث أسر.