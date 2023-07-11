«صحة الدقهلية»: ختام الدورة التدريبية حول أمراض الملاريا والفيلاريا

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن انتهاء فعاليات الدورة التدريبية حول أمراض الملاريا والفيلاريا والليشمانيا، اليوم الثلاثاء، وذلك لمسئولي الملاريا وبائي ومراجعي المعمل في وحدات الملاريا بالمحافظة.

دورة تدريبية لمسئولي وحدات الملاريا

وأكد «مكين» في بيان صحفي، أن الفعاليات جاءت في ضوء اهتمام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتعليمات محافظة الدقهلية، برفع وعي الأطقم الطبية لمكافحة الملاريا والفيلاريا والليشمانيا.

وأضاف «مكين»، أن التدريب شمل مناقشة ملاحظات المرور وآلية تطوير الأداء خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الاستعداد لزيارة منظمة الصحة العالمية لإعلان مصر خالية من الملاريا.

فعاليات الدورة التدريبية

وقالت الدكتورة سحر علي، مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالدقهلية، إن الورشة تضمنت تدريبا عمليا للمشاركين على تحضير صبغة جسيما، وفحص عينات ملاريا وفيلاريا إيجابي.

وأضافت أن الورشة التدريبية قامت بشرح كيفية تشخيص الحالات والتعامل مع مرض الملاريا والفيلاريا والليشمانيا، وتحويل المرضى لتلقي العلاج فور تشخيص الحالة.