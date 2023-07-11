إزالة 6 أدوار من عقار مائل في حي الجمرك بالإسكندرية

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن أجهزة الحي تبذل قصارى جهدها للحفاظ على أرواح المواطنين من أي مخاطر قد تواجههم، وخاصة من العقارات المخالفة أو الآيلة للسقوط والتي تمثل خطورة على حياة المارة والممتلكات العامة والخاصة، ويتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة، وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كما يتم المرور على جميع شوارع حي الجمرك لرصد أي مخالفات أو إشغالات أو عقارات قديمة بها أجزاء معلقة ويتم إزالتها على الفور.

إزالة 6 أداور في عقار مائل

وأضافت رئيس حي الجمرك، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة المشروعات بدأت اليوم في تنفيذ قرار الإزالة للأدوار من التاسع حتى الثالث بالعقار الكائن 19 ابن العربي، وجار المتابعة اليومية حتى انتهاء الأعمال وتنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض، موضحا أن هذا العقار تعرض إلى الميل، وتم اتخاذ كافة إجراءات الإخلاء الإداري للسكان تمهيدا لتنفيذ الإزالة قبل انهياره.

حملات دورية لمواجهة المخالفات

وشددت المهندسة نهى خليفة على قيامها بشن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون، مؤكدة على قيام إدارة المشروعات بالحي بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن 12 سليمان مرسي، خالٍ من السكان، وصادر له قرار هدم رقم 247 لسنة 2012، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استكمال رفع مخلفات الأتربة.

كما توجهت إلى العقار 18 شارع سيدي الواسطي اللبان وتمت المعاينة، وتبين أن العقار عبارة عن دور أرضي محلات ودورين علويين، والعقار خالٍ من السكان عدا المحلات، وتبين سقوط جزء من سور السطح، وباقي السور يمثل خطورة على المارة، وتم إزالة الأجزاء المعلقة من سور السطح، والعقار صادر له قرار هدم رقم 12 لسنة 2015.

وفي سياق متصل، تم التوجه إلى العقار رقم 64 سيدي نصر الدين بالجمرك، حيث تمت المعاينة، وتبين أن العقار عبارة عن دور أرضي و3 أدوار علوية، والعقار صادر له قرار ترميم رقم 23 لسنة 2023، وتبين سقوط جزء من بلكونة بالسطح، وسيتم إزالة الجزء العالق بالسطح، كما توجهت لمتابعة العقار 43 بالعناني، ونبهت على إخلاء المحل أسفل العقار.