محافظ سوهاج يبحث بدء أعمال رصف طريق الحواويش بعد الانتهاء من المرافق

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اللواء أحمد الحفناوي، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، خلال زيارته للمحافظة، بحضور المهندس عاطف عبد العزيز، رئيس فرع الجهاز بسوهاج، وتطرق اللقاء إلى مناقشة البدء في رصف طريق الحواويش بعد استكمال أعمال المرافق.

تعاون مثمر بمحافظة سوهاج

ورحب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج خلال اللقاء، برئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة والجهاز في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون لصالح المواطن السوهاجي.

مشروعات جهاز تنمية المشروعات بسوهاج

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من المشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز بمحافظة سوهاج، ومنها مشروع تطوير صينية أخميم، ومشروع رصف طريق سوهاج أخميم بدءاً من كوبري أخميم وحتى صينية أخميم، ومشروع تطوير ورصف طريق الطواحين بمدخل المحافظة من الجهة الشرقية.

كما نفذت العديد من المشروعات التنموية بسوهاج بعدة قرى وصلت 182 قرية في 7 مراكز بنطاق مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة» بالمحافظة.