تنسيق التمريض 2023 محافظة سوهاج.. يبدأ من 230 درجة

بدأ التقديم لمدارس التمريض بمحافظة سوهاج عقب إعلان تنسيق التمريض 2023 محافظة سوهاج بعدة مدارس للتمريض، بينها مدرسة الهلال ومدرسة الصحة النفسية ومدرسة المستشفى التعليمي مما لاقى إقبالا من الطلاب خريجي الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج.

وتعد مدارس التمريض من أهم بدائل الثانوية العامة، إذ توفر فرص عمل عقب التخرج كما يمكن الالتحاق بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض عقب مدرسة التمريض، ويقبل عليها أبناء محافظة سوهاج فيغلق التقديم خلال أقل من 48 ساعة عقب اكتمال العدد.

تنسيق التمريض 2023 محافظة سوهاج

تنسيق التمريض 2023 محافظة سوهاج يبدأ للعام الحالي من 230 درجة لتنسيق مدرسة التمريض بمستشفى سوهاج التعليمي، اليوم الواحد، إذ يتم اختيار الطلاب الأعلى مجموع، مابين 25 حتى 30 طالبا وفقا لمستشفى سوهاج التعليمي مع اجتياز اختبارات القدرات واختيار اللغة الإنجليزية بالشهادة الإعدادية.

تنسيق مدرسة الهلال ومدرسة الصحة النفسية بسوهاج

وكشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج عن تنسيق مدرسة الهلال من 250 درجة حيث يتم قبول 25 طالب وطالبة من أبناء مركز سوهاج والقرى التابعة لها وتوفر فرص عمل بمستشفى الهلال للتأمين الصحي.

وصرحت مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة سوهاج بأن تنسيق مدرسة التمريض يبدأ من 273 درجة لهذا العام للطلاب فقط يتم قبول 25 طالبا.

تنسيق مدراس التمريض بصحة سوهاج

بينما تنسيق التمريض 2023 محافظة سوهاج للمدارس التابعة لوزارة الصحة، وعددها 15 مدرسة للطلاب والطالبات بمختلف مراكز سوهاج، إذ تتبع التوزيع الجغرافي بانتظار إعلانه خلال الأيام القليلة القادمة والمدن المتوقع أن يتخطى 260 درجة وفقا لتنسيق العام الماضي.