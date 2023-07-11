مدبولي: ارتفاع الصادرات لـ52 مليار دولار.. وتراجع البطالة لـ7.1% رغم الأزمة العالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ نسبة الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي تزيد بصورة كبيرة، مضيفًا أنَّه في عام 2021-2022 كانت 15% كما أنها في طريقها للزيادة، لافتًا إلى أنَّ مصر شهدت تراجع معدل البطالة برغم الأزمات العالمية ووصلت إلى 7.1% بالرغم من أن برنامج الإصلاح كان يهدف إلى تقليلها إلى 7.5% فقط.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده على عقب الانتهاء من الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنَّ الصادرات المصرية من السلع ارتفعت خاصة غير النفطية، وحققنا في 2022 مبلغ 35 مليار دولار صادرات سلعية غير نفطية، وتجاوزنا الـ52 مليار دولار بعد إضافة الصادرات النفطية، لافتًا إلى أنَّ القطاعات الإنتاجية زادت مساهمتها في الناتج المحلي من 26% إلى 30%.