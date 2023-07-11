«التخطيط»: طرح 21 محطة تحلية مياه باستثمارات تتعدى 3 مليارات دولار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ الحكومة تعمل على العديد من الطروحات، منها محطة جبل الزيت التي طُرحت من قبل الصندوق السيادي في طرحٍ تنافسي على عددٍ من المستثمرين، مؤكدة أنّ الحكومة تلقّت مجموعة من العروض غير الملزمة، ودرستها وتفاوضت مع المستثمرين؛ للوصول إلى أفضل عرضٍ.

وأضافت السعيد، في مؤتمر صحفي على عقب الانتهاء من الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنّ الحكومة قبلت أعلى سعرٍ في يونيو 2023، مشيرة إلى أنّ يتم منح المستثمر الذي تقدّم بأعلى عرضٍ مهلة لمدة 60 يومًا للفحص الشامل، وتكون الترسية في أكتوبر المقبل، بقيمة 300 مليون دولار.

طرح 21 محطة تحلية في المرحلة الأولى

وأكدت وزيرة التخطيط، أنّ شركة وطنية تقدّم لها 6 عروض غير ملزمة، وتم التفاوض معها وبدأ مجموعة منها الفحص الشامل، ومن المتوقع أن تكون الترسية في شهر أكتوبر، مضيفةً أنّ الطرح الآخر يتمثل في محطات تحلية المياه، ولديهم خطة خمسية من وزارة الإسكان والحكومة تخص طرح 21 محطة بإجمالي طاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميًا باستثمارات تتعدى 3 مليارات دولار في المرحلة الأولى منها وتنتهى في 2025.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنّ الصندوق السيادي تعاون مع وزارة الإسكان، ولجنة المشاركة في وزارة المالية، وتقدّم في مرحلة التأهيل المسبق أكثر من 90 مستثمرًا من 30 دولة، وعملت اللجنة على تأهيل 17 تحالفًا منهم، وسيكون الطرح الأولى من المحطات في الربع الرابع من 2030.