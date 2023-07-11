وزيرة التخطيط: خطة ترشيد الإنفاق استبعدت مشروعات جديدة بـ247 مليار جنيه

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنَّ الحكومة اتخذت قرارًا بترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي المقبل، وخطة ترشيد الإنفاق استبعدت كل المشروعات الجديدة التي لم يتمّ البدء في تنفيذها إلا في حالات الضرورة القصوى، ويجرى حاليا الانتهاء من المشروعات التي تمّ الوصول إلى 70% منها، وتمّ استبعاد كل المشروعات التي لها مكون دولاري.

وأوضحت وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، عقب الانتهاء من الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنَّ الأولوية أصبحت للمشروعات التي تدخل فيها الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص، ومنها مشروعات تحلية المياه، ويتمّ من خلال ذلك توفير موارد للدولة لتوجيهها لبرامج الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أنَّه تمّ استبعاد مشروعات تقدر بـ247 مليار جنيه منها مشروعات في قطاع الإسكان والمرافق والنقل والطرق والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.