146 مواطنا يعرضون شكاواهم على محافظ سوهاج في لقاء جماهيري

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكاواهم، وتم حل بعضها وتوجيه أخرى للمختصين، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

كما التقى أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، بعدد آخر من المواطنين، واستمعا إلى مطالبهم وشكاواهم، وبلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 146 مواطنا.

شكاوى المواطنين في سوهاج

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وشكاوى أخرى خاصة بفيزا معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وتم الاستجابة لعدد من الطلبات، فيما أحيلت أخرى لجهات الاختصاص للدراسة.

عقد لقاء جماهيري دوري

وأكد محافظ سوهاج، حرص المحافظة على عقد اللقاء الجماهيري بصورة أسبوعية؛ للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها، من خلال التنسيق بين المحافظة ومديريات الخدمات، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

وأشار «الفقي» إلى إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية، بتخصيص يوم خلال الأسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وحل شكاواهم.