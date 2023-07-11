شواطئ الإسكندرية استقبلت 3438 شخصا من ذوي الهمم منذ بداية موسم الصيف

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الشواطئ على أتم الاستعداد دائما لاستقبال أعضاء الجمعيات الخيرية وذوي الهمم بالمجان، مشيرا إلى أنه منذ بداية موسم الصيف حتى الآن استقبلت الشواطئ 45 جمعية خيرية بإجمالي 3438 فردا من ذوي الهمم بينهم 230 كفيفا، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الهمم، في جميع المجالات وتذليل جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة عليهم.

توفير سبل الترفيه

ووجه محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتوفير كافة سبل الترفيه لأبنائنا من ذوي الهمم وأعضاء الجمعيات الخيرية على الشواطئ، وخاصة شاطئ ذوي الهمم.

شواطئ الإسكندرية موطن لذوي الهمم

ومن جانبه، أشار رئيس الإدارة المركزية للمصايف، إلى أن الشواطئ استقبلت العام الماضي 196جمعية بعدد 29260 فردا، منهم 500 كفيف، مؤكدا أن شواطئ الإسكندرية ترحب دائما باستقبال ذوي الهمم وأعضاء الجمعيات الخيرية، وأن «السياحة والمصايف» تسعى دائما لتوفير سبل الراحة والدعم لهم ليستمتعوا بالنزول للبحر بأمان تام، وتحت رقابة دقيقة من فرق المنقذين.