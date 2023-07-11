تنسيق التمريض 2023 في محافظة الشرقية.. يبدأ من 230 درجة بالزقازيق

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، وإدارة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، ومستشفى التامين بالعاشر من رمضان، ومستشفى العزازي في مركز أبو حماد، عن فتح باب القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2024/2023، وذلك بعد اعتماد تنسيق مدارس التمريض 2023 في محافظة الشرقية.

تنسيق التمريض 2023 في محافظة الشرقية

وجاء تنسيق التمريض 2023 في محافظة الشرقية على النحو التالي:

- تنسيق التمريض في 15 مدرسة للفتيات، ومدرستين للبنين، 260 درجة، وفي حالة عدم استكمال عدد الطلبة المطلوب في بعض المدارس، يكون الحد الأدنى لاستلام الملف 250 درجة.

- تنسيق التمريض في مدرسة العاشر من رمضان 250 درجة.

- تنسيق التمريض في مستشفى العزازي 265 درجة.

- تنسيق التمريض في مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق 230 درجة.

شروط التقديم في مدارس التمريض 2023 بالشرقية

وبعد اعتماد تنسيق التمريض 2023 بمحافظة الشرقية، أعلنت مديرية الصحة وكذلك إدارة المستشفيات التابعة لها مدارس التمريض، شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا تكون الطالبة متزوجة.

- التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.

- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية بنفس عام التقديم، مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

- اجتياز الاختبار الشخصي، ويتضمن «قوة الملاحظة - اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل».

- اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي، على أن يتضمن القبول امتحانا في الإملاء باللغة العربية.

- ألا يقل عمر الطالب في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا، ويجوز النزول بالسن 6 أشهر في حالة احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات.