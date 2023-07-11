رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«معيط»: 39 منصة عالمية بدأت توريد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الصعبة

كتب:

محمد عزالدين
05:28 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
وزير المالية

وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تستهدف تحسين الإيرادات، متابعا: «كلها من حاجات لا توجد فيها قوانين جديدة، كلها مجرد إننا بذلنا جهداً في إصلاحات».

وأضاف «معيط»، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض برنامج الطروحات الحكومية، أن إصلاحات الميكنة أنجزنا بها، ورُفعت الكفاءة الخاصة بالتحصيل، متابعا: «أصدرنا اليوم بيانا يتضمن 39 منصة عالمية غير موجودة في مصر، التزمت من يوم 22 يونيو بتحصيل ضريبة القيمة المضافة وتوريدها وهي موجودة خارج مصر».

وتابع: «طلعنا بيان حصر من يوم 22 يونيو حتى اليوم، كام منصة عالمية بيتم عليها معاملات شراء تبدأ تحول إيرادات نتيجة لمبيعات تتم مكنتش شايفها لأنها مكنتش مسجلة عندي، وبالتعديلات القانونية المنصات العالمية ابتداء من 22 يونيو هتبدأ تبعت إيرادات بالعملة الصعبة، وهذا مثال على الإصلاحات اللي تمت».

اقرأ المزيد:

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة

34 خدمة يقدمها المركز التكنولوجي في العاصمة الإدارية.. أبرزها «طلب حجز مقبرة»

«الإسكان»: افتتاح المركز التكنولوجي بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة

وزير الإسكان يُتابع إجراءات التسليم المبدئي لوحدات سكن موظفي العاصمة الإدارية

استراتيجيون: اقتصاد العاصمة الإدارية يهدف إلى بناء الإنسان وتطوير الحياة في «الجمهورية الجديدة»

العاصمة الإدارية.. «الاقتصاد الأخضر» محور رئيسي يلبي توصيات «COP27»

خبراء اقتصاد: العاصمة الإدارية عزّزت ثقة المستثمرين الأجانب في الدولة المصرية
بقلم محمد عزالدين