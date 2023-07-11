«معيط»: 39 منصة عالمية بدأت توريد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الصعبة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تستهدف تحسين الإيرادات، متابعا: «كلها من حاجات لا توجد فيها قوانين جديدة، كلها مجرد إننا بذلنا جهداً في إصلاحات».

وأضاف «معيط»، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض برنامج الطروحات الحكومية، أن إصلاحات الميكنة أنجزنا بها، ورُفعت الكفاءة الخاصة بالتحصيل، متابعا: «أصدرنا اليوم بيانا يتضمن 39 منصة عالمية غير موجودة في مصر، التزمت من يوم 22 يونيو بتحصيل ضريبة القيمة المضافة وتوريدها وهي موجودة خارج مصر».

وتابع: «طلعنا بيان حصر من يوم 22 يونيو حتى اليوم، كام منصة عالمية بيتم عليها معاملات شراء تبدأ تحول إيرادات نتيجة لمبيعات تتم مكنتش شايفها لأنها مكنتش مسجلة عندي، وبالتعديلات القانونية المنصات العالمية ابتداء من 22 يونيو هتبدأ تبعت إيرادات بالعملة الصعبة، وهذا مثال على الإصلاحات اللي تمت».