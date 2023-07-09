رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الإسكان»: افتتاح المركز التكنولوجي بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:36 ص | الأحد 09 يوليو 2023
جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والعميد محمد سامي، مدير مشروع تطوير الخدمات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندسة إيمان نبيل، وكيل أول وزارة بقطاع التنمية بالهيئة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية ومسئولي الجهاز.

 

عرض توضيحي عن المركز التكنولوجي

وبدأ الافتتاح، بتقديم عرض توضيحي عن المركز التكنولوجي من قبل المهندس شريف الشربيني، وجرى توضيح جميع الخدمات التي يقدمها المركز وجهات التعامل ومنظومة الأرشفة الإليكترونية، عقب ذلك قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، بقص شريط الافتتاح للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

وقدَّم المهندس شريف الشربيني، شرحًا وافيًا عن الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين من خلال قاعة تلقي الطلبات وتقديم الخدمة للمواطن، كما تم تخصيص مكتبين لاستقبال كبار العملاء، وقاعة ملحقة لانتظار العملاء.

إنشاء 5 مراكز تكنولوجية بـ5 مدن جديدة

وفي ذات السياق، أوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن جهاز العاصمة الإدارية بذلك يكون الجهاز الثامن والعشرين من حيث تقديم الخدمات للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، موضحًا أنه جارٍ حاليًا إنشاء 5 مراكز تكنولوجية بـ5 مدن جديدة، وذلك في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أنه منذ بدء تقديم الخدمات من خلال المراكز التكنولوجية تم التعامل مع 4.4 مليون معاملة للمواطنين، وأن عدد الخدمات المقدمة على البوابة الإلكترونية للهيئة تبلغ نحو 40 خدمة.

اقرأ المزيد:

مجلس النواب يوافق على الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية

نائب «التنسيقية» يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الطالبات يحصدن المراكز الأولى بنتائج جامعة سمنود التكنولوجية

رئيس مدينة بدر: المراكز التكنولوجية من أهم مظاهر الإصلاح الإداري في مصر

دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالأحياء.. المستندات المطلوبة لـ8 خدمات

أهم المعلومات عن خدمات المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

«التنمية المحلية»: مخطط تدريبي للكوادر التي تتعامل مع «المراكز التكنولوجية»

محافظ الغربية يتابع سير العمل في المراكز التكنولوجية بطنطا وكفر الزيات

محافظ القليوبية يوجه المراكز التكنولوجية بالإعلان عن ضوابط ترخيص المحال

«التنمية المحلية»: المراكز التكنولوجية تقدم 180 خدمة للمواطنين

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بالصف

«سياحة الشيوخ» تواصل مناقشة تنمية وتطوير مسار العائلة المقدسة

محافظ القاهرة: خدمة المواطن هدف العمل المشترك بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية

وزير التنمية المحلية لرؤساء الأحياء: خدمة المواطن وحل مشكلاته أولوية
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.