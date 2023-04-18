إفطار جماعي في جامعة المنوفية الأهلية بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

نظمت جامعة المنوفية الأهلية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية وتحت إشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف الأكاديمي بالجامعة الأهلية حفل إفطار جماعي بمشاركة الطلاب ومنسقي البرامج وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وبحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام جامعة المنوفية.

حفل إفطار جامعة المنوفية الأهلية

تناول رئيس الجامعة الإفطار وسط التجمع الطلابي المتميز في جو يسوده المودة والفرحة بتنظيم أول حفل إفطار فى الجامعة منذ بدء الدراسة بها تعزيزا لقيم الانتماء والتواصل بين الطلاب والقيادات وأعضاء هيئة التدريس.

وعقب الإفطار التقى رئيس الجامعة بالطلاب في لقاء تعريفي بمختلف برامج وأنشطة وفعاليات الجامعة، والرد على استفسارات الطلاب، حيث أكد رئيس الجامعة في بداية حديثه على أن جامعة المنوفية الأهلية المنبثقة من جامعة المنوفية تعد إنجازا كبيرا تحقق في وقت قياسي بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي راعى التعليم في مصر وقائد مسيرة التنمية الذي تبنى فكرة إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح ولكن تقدم خدمة تعليمية متميزة بمعايير عالمية تعمل وفقا لأحدث النظم التعليمية، وتحقق دورها فى الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي.

لقاءات رياضية واحتفالات في إفطار جامعة المنوفية الأهلية

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة المنوفية الأهلية بدأت الدراسة بها 2022 فى برنامجي كلية الهندسة، وكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي، وجارى العمل لافتتاح عشرة برامج دراسية جديدة فى العام الدراسي القادم تغطى مختلف التخصصات الحديثة المواكبة لمتطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وطمأن الطلاب أنه يتم العمل على توفير كافة احتياجاتهم خاصة وسائل المواصلات من خلال التواصل مع المحافظ لتوفير وسائل انتقال مناسبة للطلاب من مختلف المحافظات، وكذا دراسة توفير أماكن تسكين للطلاب المغتربين بالمدن الجامعية، وأجاب على جميع أسئلة واستفسارات الطلاب.