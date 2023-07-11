طارق الشناوي: مهرجان العلمين مشروع اقتصادي يمكن أن يستمر طوال العام

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن مهرجان العلمين المقرر بدء فعالياته يوم الخميس المقبل، حتى 26 أغسطس 2023، سيقدم تجربة جديدة ومختلفة، مؤكدا أنه يضم هذه السنة فعاليات فنية ورياضية، مثل الحفلات الغنائية لفناني الوطن العربي، ومعارض وعروض ترفيهية، بجانب مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضيات مختلفة، لذلك يدعو الناس للأقبال عليه على مدار العام.

الشناوي: مهرجان العلمين مشروع اقتصادى ممول بذاته

وأضاف «الشناوي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة tentv، أن المهرجان ليس عاديا، بل يتجاوز ذلك بسبب وجود سحر بالمدينة؛ لأنها مدينة المستقبل، ومحط أنظار للعالم، والمهرجان سيقدم حفلات من فنانين الوطن العربي وبه أنشطة متعددة، ويمكن أن يكون ممتد طوال العام، خاصة مشروع اقتصادي ينفق على نفسه من الإقبال عليه.

البنية التحتية والتخطيط أساس العالمية

وشدد الناقد الفني، على أنه بسبب وجود البنية التحتية والخطة وجدت العالمية، لافتا إلى أن وجود الفنادق والخدمات اللازمة لتغطية المهرجان من جميع النواحي، مؤكدا أن الترفيه جزءا لا يتجزأ من الإبداع وتحقيق الشهرة.