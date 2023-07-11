محمد عدوية يطرح أحدث أغنياته «تعرف عني إيه» على «يوتيوب» (فيديو)

طرح النجم محمد عدوية، أغنيته الجديدة «تعرف عني إيه» على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات مؤمن راجح، وألحان وليد نور، وتوزيع محمد نور، من إنتاج شركة «كلمة» لصاحبها ياسر حسنين، ومسئول إعلامي يارا أحمد، وسوشيال ميديا إبراهيم العمري.

محمد عدوية يطرح أغنيته الجديدة «تعرف عني إيه»

وروج مؤخرًا محمد عدوية لبوستر ألبومه الجديد الذى يحمل اسم «تعرف عني إيه» المقرر طرح أغنياته تباعا خلال الفترة المقبلة، ويحمل عددًا من المفاجآت، وظهر من خلاله مرتديًا قميص أزرق حاملاً في يده كاسيت، وعلق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا «جاهزين».

كما طرح عدوية أغنية «سامحنى يابا» بتوزيع جديد على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهى أغنية مسلسل «حواري بوخاريست» الذي تم عرضه منذ حوالى 7 سنوات من بطولة النجم أمير كرارة ومي سليم.

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان «استضعفوني» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وهي من كلمات أحمد شكري، وتوزيع وألحان مونتي ومكس وماستر خالد رؤوف، وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.